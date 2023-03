Haja nome no copo! Soteropolitanos fazem fila na inauguração do Starbucks

Pedir um café, sentar na mesa, ver seu nome no copo que carrega sua bebida e, claro, postar um registro do momento nas redes sociais. Um passo a passo que parece até um ritual obrigatório de alguém que vai ao Starbucks. Quem é de Salvador e não conhece um amigo que tenha feito isso, provavelmente vai passar a conhecer nos próximos dias ou semanas.

A rede de cafeterias inagurou sua primeira loja no Nordeste nesta segunda-feira (6), no Shopping da Bahia, e não faltou cliente por lá para apreciar um cafezinho e, de quebra, fazer aquela mídia para as redes. Milena Lima, 26 anos, foi uma entre tantos soteropolitanos presentes já no primeiro dia de funcionamento.

“Já fui no Starbucks em São Paulo e acho muito bom, tanto pelo café como pela vibe do lugar. É uma experiência tão diferente que você sempre quer fazer uma foto. Principalmente, pela questão do nome no copo”, conta ela, abordada pela reportagem justamente enquanto fazia fotos do momento para publicar no Instagram.

Os nomes que personalizam os copos, em muitos casos, saem errado, o que não chateia a clientela. Pelo contrário, é parte do rolê. “Escreveram meu nome errado, depois riscaram, eu tentei falar de novo e, só na terceira vez, saiu certo. É que eles têm de fazer rápido, né? Aí sempre sai um errinho que vira motivo de graça”, conta Alexya Mendes, 22 anos, rindo da situação.

As letras fora do lugar na hora de identificar quem faz o pedido parecem mesmo é aproximar o público da loja. “Em nenhum lugar a gente fica tão feliz de ver nosso nome errado, só no Starbucks mesmo. É meu sonho de criança ter isso em Salvador”, confessa Alexya. “No meu faltou uma letra, escreveram rápido. Faz parte e a gente sempre acaba brincando com isso na hora de postar”, diz Milena.

Sedenir Oliveira Júnior, head de marketing da Starbucks Brasil, comenta que os nomes no copo deixam a relação mais pessoal entre loja e cliente.

“Quando tem algo seu no produto, ele ganha outro caráter para você. É mais pessoal, te aproxima daquilo. Então, até errando, é divertido, faz a experiência ser positiva”, analisa.

Ele explica ainda que Salvador foi a primeira cidade do Nordeste a receber a loja porque é uma ótima oportunidade de negócio para a empresa por conta dos pedidos nas redes sociais e, principalmente, pela viabillidade de vendas. “A Bahia é um estado com grande demanda de café, as pessoas têm esse costume de tomar várias vezes ao dia. A demanda é gerada por isso”, explicou.

Prova da demanda projetada pela empresa são soteropolitanos como Cainan Silva, 20, que caíram de amor pelo café feito lá já na primeira vez que provaram. “Eu gosto muito de café e sempre tive a curiosidade de conhecer. Quis provar um gelado e um quente e aprovei. Uma delícia, faz jus à fama que tem. Vou virar cliente fixo”, promete.

Para quem quer fazer como Cainan, além do famoso wi-fi da loja, dá para usar também o Starbucks Rewards, programa de fidelidade. Você paga usando o cartão do Starbucks e toda vez ganha estrelas que, por fim, se transformam em comidas ou bebidas em momentos posteriores.

Nome no copo é febre entre os clientes (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Os benefícios não serão aproveitados somente no Shopping da Bahia . Claudia Malaguerra, diretora geral da Starbucks Brasil, confirma que há uma expansão planejada. “É uma comunidade em torno do café que vamos ampliar. Na sequência, a gente vai para o Shopping Barra, atingindo um outro bairro, mais clientes e gerando mais empregos”.

Segundo a própria Claudia, cada loja conta com uma média de 15 ‘partners’, como são chamados os colaboradores do Starbucks. Ela confirma também a abertura de lojas em Recife e Fortaleza, projetando um primeiro semestre agitado para a marca no Nordeste. Em Salvador, já existem conversas por mais lojas, mas não há nada confirmado além das duas divulgadas.