Halterofilismo: Com uma mulher, Brasil conquista ouro inédito nas Paralimpíadas

A brasileira Mariana D'Andrea conquistou, na noite deste sábado, a primeira medalha do halterofilismo na categoria até 73kg em uma Paralimpíada. Mariana foi campeã paralímpica ao levantar 137kg.

"Esperava muito por este momento. Não tem gratidão maior do que ganhar esta medalha após cinco anos de treinamento. Agradeço a todos pela torcida e pela oração. Quero deixar registrado aqui, que se você tem sonho, corra atrás dos seus objetivos e os conquiste", disse Mariana. Além do ouro da atleta, o Brasil tem outra medalha no halterofilismo paralímpico: a prata de Evânio Rodrigues da Silva nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Na primeira tentativa, Mariana levantou 130kg, enquanto a sua adversária chinesa Xu Lili não conseguiu a meta de 133kg. Na segunda rodada, a brasileira atingiu os 133kg, sendo superada em 1kg por Lili, que assumiu a liderança.

De virada, na terceira e última tentativa, Mariana apostou nos 137kg e conseguiu. A chinesa até tentou levantar os 138kg, mas não teve sucesso e ficou com a prata. O bronze foi para a francesa Souhad Ghazouani (132 quilos).

Competem na modalidade atletas que possuem deficiência nos membros inferiores (com amputação de membros inferiores e/ou com lesão medular) e/ou com paralisia cerebral.

Mariana D'Andrea chegou às Paralimpíadas de Tóquio como líder do ranking mundial, após, em 2019, ter conquistado o ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Lima.