A hamburgueria Bravo Burger lançou um sanduíche especial para ajudar a Associação de Pais e Amigos Expecionais (Apae) de Salvador. Parte do valor arrecadado com a venda do lanche será destinada à instituição.

A campanha do Burger Apae foi lançada nesta terça-feira (28) e vai ter duração de um mês. O sanduíche é feito com carne bovina Angus 140g, queijo coalho, maionese de molho pesto de manjericão e pão de batata. Ele custará R$ 33 e, a cada pedido, a Apae receberá R$ 5.

Os pedidos podem ser feitos por delivery, com o aplicativo iFood, ou pode ser retirado na loja. Neste caso, a encomenda deve ser feita através do WhatsApp (71) 8177-6162. Basta pedir, fazer a transferência e passar na loja para buscar. A Bravo Burger tem três pontos de vendas (Pituba, Horto Florestal e Barra).

Outras formas de ajudar

Para colaborar com a Apae Salvador, também é possível fazer doações através da conta de energia da Coelba, ao declarar o Importo de Renda, entre outras formas que podem ser conferidas no site da instituição (http://www.apaesalvador.org.br/quero-doar).

Para depósito ou transferência bancária, seguem dados da entidade: CNPJ 15.233.505/0001-73

Caixa Econômica - Agência: 1018, Conta Corrente: 807-4

Banco do Brasil - Agência: 2967-X, Conta Corrente: 115.105-3

Bradesco - Agência: 3673, Conta Corrente: 880-0

O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente.