Hamburgueria soteropolitana faz cardápio em homenagem a Copa do Mundo

A hamburgueria Tá Rebocado! entrou no clima da Copa do Mundo e resolveu homenagear o grande evento futebolístico com novas opções no cardápio.

Com dois endereços disponíveis em Salvador, na Barra e Costa Azul, a hamburgueria deixará no cardápio os novos hambúrgueres até o final de dezembro.

Não tem programa melhor do que reunir a família, os amigos e torcer pela nossa seleção saboreando essas novidades, que ficaram sensacionais, combinadas com os acompanhamentos disponíveis no cardápio e um bom chope. Venham torcer com a gente!", diz o chef e proprietário da marca, Thiago Mascarenhas.

Entre as opções, o público vai poder curtir Itália, Portugal, Alemanha, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Catar.