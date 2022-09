Hamilton brada contra equipe após perder corrida: 'Vocês me f...'

Maior campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton não alcançou o pódio no GP da Holanda, neste domingo (4), que teve Max Verstappen como campeão. Mesmo assim, o inglês chamou a atenção pelas conversas que teve com a equipe durante a prova.

Hamilton bradou contra as decisões da equipe da Mercedes. Ele chegou a liderar a prova, mas terminou em quarto lugar.

“Não acredito que vocês me f... Não consigo explicar o quão p... eu estou!", disse Hamilton em uma das comunicações pelo rádio.

A raiva do piloto aconteceu após a decisão da equipe de não chamá-lo aos boxes para a troca dos pneus após ele herdar a liderança da corrida por conta da entrada de um safety car, a 15 voltas do fim.

Com pneus médios desgastados, Hamilton foi presa fácil para Verstappen, Russel e Leclerc, que optaram por trocar os pneus por novos e macios. Após a prova, já com a cabeça mais fria, o piloto se desculpou pela atitude.

Eu estava no limite das minhas emoções e peço desculpas à equipe porque eu nem sequer me lembro do que eu disse. Perdi a linha por um segundo", afirmou.