Hamilton e Messi dividem Prêmio Laureus de melhor atleta do mundo

Pela primeira vez na história do Prêmio Laureus, um empate aconteceu. Lewis Hamilton, atual campeão de Fórmula 1, e Lionel Messi, melhor jogador do mundo de futebol, ganharam juntos o troféu de atleta do ano. A celebração ao esporte teve sua 20ª edição nesta segunda-feira (17), em Berlim. No feminino, a vencedora foi a ginasta Simone Biles.

Coincidentemente, o argentino e o piloto britânico ganharam a premiação juntos após um ano 'parecido'. Em 2019, o craque do Barcelona ganhou sua sexta Bola de Ouro. Aliás, se tornou o primeiro atleta de esporte coletivo a vencer o Laureus. Já o astro da Mercedes chegou ao seu sexto título na Fórmula 1 em 2019 - e está a apenas um mundial de alcançar o recorde de Michael Schumacher.

"É um momento de grande honra para mim, mesmo porque estou vendo todos os que já ganharam esse prêmio e que me inspiraram. Cresci num esporte que deu significado à minha vida. Mas cresci num esporte com pouca diversidade, o que me permite trabalhar por uma agenda de mais igualdade. É uma honra estar aqui com todos, quero compartilhar com você esse momento. Agradeço à Mercedes, que assinou contrato comigo quando eu tinha 13 anos. Agradeço ao Laureus também por realizar esse prêmio capaz de mudar a vida das pessoas", afirmou Hamilton, que recebeu o troféu das mãos do ator Daniel Bruhl - que interpretou o piloto Niki Lauda no filme Rush - No Limite da Emoção.

Já Messi não conseguiu ir ao evento, mas mandou uma mensagem em vídeo. "É um momento muito especial e eu tenho muita honra em ser o primeiro desportista de esporte coletivo a ganhar o Laureus. Gostaria de agradecer aos meus companheiros, à minha família e todos que estiveram comigo, porque sem eles eu não teria conseguido nada. Obrigado por tudo e curtam a noite", disse.

Messi mandou um vídeo comemorando o prêmio

(Foto: Reprodução)

Vencedora do troféu de Melhor Atleta no feminino, Simone Biles também não pôde estar presente no evento, já que está em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Diretamente de Houston, nos EUA, onde estava no treino, ela entrou ao vivo em vídeo.

"Significa o mundo para mim. Este é meu terceiro Laureus e eu estou muito agradecida. Gostaria de parabenizar todas as indicadas. E gostaria de agradecer minha família e amigos por todo o apoio que me dão", comemorou.

Simone Biles entrou ao vivo e comemorou o troféu

(Foto: Reprodução)

Além da vencedora, estavam no páreo Megan Rapinoe (futebol), Allyson Felix (atletismo), Shelly-Ann Fraser-Pryce (atletismo), Naomi Osaka (tênis) e Mikaela Shiffrin (esqui).

O prêmio teve uma homenagem a Kobe Bryant, astro da NBA que faleceu em um acidente de helicóptero em janeiro, junto com a filha Gianna e outras 7 pessoas. Apresentador da cerimônia, o ator britânico Hugh Grant pediu um minuto de silêncio no início da cerimônia, respeitado por todo o público, que ficou de pé.

O Laureus, aliás, premiou o ex-jogador de basquete Dirk Nowitzki com o troféu de Conquista por Vida e Obra. O alemão foi 15 vezes escolhido para o Jogo das Estrelas da NBA e se tornou campeão pelo Dallas Mavericks em 2011.

Brasileiros não levam troféu no Laureus

O Laureus tinha três representantes brasileiros. Ítalo Ferreira, campeão mundial de surfe, e Rayssa Leal, vice-campeã mundial de skate, concorriam ao prêmio de Melhor Atleta de Ação. A maranhense, de 12 anos, aliás, se tornou a mais jovem a ser indicada a um Laureus. Já a Chapecoense disputava o voto popular na categoria Momento Esportivo de Inspiração. Não deu para nenhum dos três.

O troféu de Melhor Atleta de Ação foi para Chloe Kim, campeã mundial de snowboard. Foi a segunda vez seguida que a americana venceu. Além do trio, concorriam a surfista havaiana Carissa Moore, tetra mundial em 2019; o skatista americano Nyjah Huston, tetra mundial de skate street em 2019; e o canadense Mark McMorris, campeão do X Games e vice-campeão mundial de snowboard.

Já a Chape tinha ganhado o troféu de Momento Esportivo de Inspiração em 2018. Como, em 2020, o Laureus resolveu reunir momentos inspiradores das últimas duas décadas - desde quando a premiação foi criada -, entrou novamente no páreo. Mas o escolhido foi 'Nos ombros de uma nação' (Sachin Tendulkar), sobre a seleção indiana de críquete, campeã mundial em 2011.

Confira os vencedores do Laureus 2020:

Melhor Atleta no masculino

Lionel Messi (Futebol)

Lewis Hamilton (Fórmula 1)

Rafael Nadal (Tênis)

Marc Márquez (MotoGP)

Eliud Kipchoge (Maratona)

Tiger Woods (Golfe)

Melhor Atleta no feminino

Megan Rapinoe (Futebol)

Simone Biles (Ginástica Artística)

Allyson Felix (Atletismo)

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Atletismo)

Naomi Osaka (Tênis)

Mikaela Shiffrin (Esqui)

Melhor Atleta de Esportes de Ação

Ítalio Ferreira (Surfe)

Rayssa Leal (Skate street)

Carissa Moore (Surfe)

Nyjah Huston (Skate street)

Mark McMorris (Snowboard)

Chloe Kim (Snowboard)

Atleta paralímpico do ano

Omara Durand (atletismo)

Diede de Groot (tênis)

Oksana Masters (esqui e paraciclismo)

Jetze Plat (paraciclismo)

Manuela Schär (atletismo)

Alice Tai (natação)

Equipe do ano

Seleção americana feminina de futebol

Liverpool

Mercedes (Fórmula 1)

Seleção sul-africana masculina de rúgbi

Toronto Raptors

Seleção espanhola de basquete masculino

Retorno do ano

Andy Murray (tênis)

Liverpool (futebol)

Kawhi Leonard (basquete)

Nathan Adrian (natação)

Sophia Florsch (F3 - automobilismo)

Christian Lealiifano (rúgbi)

Revelação do ano

Coco Gauff (tênis)

Bianca Andreescu (tênis)

Egan Bernal (ciclismo)

Seleção japonesa masculina de rúgbi

Andy Ruiz Jr (boxe)

Regan Smith (natação)

Momento Esportivo 2000-2020 de Inspiração

Eternos campeões (Chapecoense, Futebol, 2017)

O poder da mente (Natalie du Toit, Natação, 2002)

Nos ombros de uma nação (Sachin Tendulkar, Críquete, 2011)

Tal pai, tal filho (Mick Schumacher, Automobilismo, 2017)

Desafio do destino (Xia Boyu, Montanhismo, 2018)

Prêmio Esporte para o Bem

South Bronx United

Conquista Excepcional

Federação espanhola de basquete

Conquista Por Vida e Obra

Dirk Nowitzki