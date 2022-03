Hamilton mudará de nome para correr na Fórmula 1: Larbalestier

Heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton adotará um novo nome na temporada 2022. O piloto da Mercedes anunciou que pretende incluir, para as próximas corridas, o sobrenome Larbalestier, como uma homenagem à família de sua mãe, Carmen.

"Isso significaria o mundo para minha família. Tenho muito orgulho do nome da minha família Hamilton, mas nenhum de vocês deve saber que o sobrenome da minha mãe é Larbalestier. E eu vou incluí-lo no meu nome", afirmou o britânico, durante a Dubai Expo.

Os pais do piloto, Carmen Larbalestier e Anthony Hamilton, se divorciaram em 1989, quando Lewis tinha quatro anos. Desde então, ele passou a viver com o pai e a madrasta, Linda. Mas a mãe é uma presença constante em sua vida, e é uma figura frequente nos paddocks da F1.

O piloto, porém, não carrega o sobrenome de Carmen. Em países de língua inglesa, é comum que a mulher perca o sobrenome da família quando se casa. Os filhos, em geral, seguem a linha e recebem somente o nome de família do pai. É o caso do britânico, que se chama, oficialmente, Lewis Carl Davidson Hamilton - sem o Larbalestier.

Hamilton revelou que não concorda com esse costume, e falou sobre sua intenção em adotar o sobrenome da mãe." Não entendo completamente a ideia da mulher perder o próprio sobrenome quando se casa. Eu quero muito que o nome da minha mãe caminhe junto com o legado do sobrenome Hamilton", afirmou.

Apesar de já ter o plano em mente, ele não confirmou se o novo nome será oficial antes do início da temporada de 2022 da Fórmula 1. A primeira prova será disputada neste domingo (20), com o GP de Sakhir, no Bahrein.

"Espero que seja logo. Não sei se deve ser nesse fim de semana, mas estamos trabalhando nisso", disse Hamilton.