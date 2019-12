Hamilton sobra em Abu Dabi e encerra a temporada com vitória

O hexacampeão Lewis Hamilton passeou neste domingo ao vencer de ponta a ponta o GP Abu Dabi, a última corrida do ano, para fechar a temporada de 2019 da Fórmula 1 com mais uma vitória e ficar perto de igualar o recorde de triunfos do alemão Michael Schumacher.



O inglês da Mercedes ostenta 84 vitórias em sua carreira e está agora a sete de igualar Schumacher, o maior vencedor da categoria. Hamilton encerrou o ano pontuando em todas as corridas e ainda alcançou no circuito de Yas Marina o Grand Chelem, expressão usada quando um piloto vence de ponta a ponta largando da pole e marca a melhor volta.



"Eu estou orgulhoso e muito grato a esta equipe, muito obrigado a todos aqui e em casa. Esse carro é uma obra de arte", disse o hexacampeão, mantendo seu discurso de gratidão à Mercedes.



O holandês Max Verstappen, da Red Bull, terminou em segundo e ficou com terceiro lugar geral no campeonato. O pódio foi completo pelo monegasco Charles Leclerc, mas o piloto da Ferrari ainda pode ser punido por uma possível irregularidade na quantidade de combustível em seu carro.



Hamilton sobrou em Abu Dabi, mas não foi o único a ter destaque. Seu companheiro Valtteri Bottas fez uma corrida espetacular. Depois de lagar em último em razão de uma punição por troca de motor, o finlandês, que foi o vice-campeão neste ano, empilhou ultrapassagens e chegou em quarto lugar, à frente do tailandês Alexander Albon, da Red Bull, e do alemão Sebastian Vettel da Ferrari.



O mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, o britânico Lando Norris, da McLaren, o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, e o espanhol Carlos Sainz, da McLaren, completaram o Top 10.



DESPEDIDAS

Nico Hulkenberg e Robert Kubica correram pela última vez na principal categoria do automobilismo mundial. O alemão da Renault ficou perto de terminar na zona de pontuação, mas acabou fechando a prova em 12º, e o polonês da Williams foi o 19º e último colocado.



Como presente de despedida, Hulkenberg ganhou a votação pública de "Piloto do dia", em votação popular promovida pela Fórmula 1.