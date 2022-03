Hamilton sobre Mercedes: 'Não acho que competiremos por vitórias'

Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 não estão sendo muito animadores para a Mercedes. O carro desta temporada, o W13, está tendo problemas de acerto e configuração e, mesmo com Lewis Hamilton no volante, não vem fazendo bons tempos.

No último teste antes das disputas oficiais do GP do Bahrein, ocorrido neste sábado (12), o heptacampeão mundial fez o segundo pior tempo, acima apenas de Kevin Magnussen: 1min36s217. A marca é bem abaixo do que cravou o atual vencedor da F1, Max Verstappen, da Red Bull Racing, dono da volta mais rápida do dia no Circuito de Sakhir: 1m31s720.

Em entrevista após os testes, Hamilton desabafou e disparou: a Mercedes não deve começar a temporada ganhando as provas.

"Neste momento, não acho que vamos brigar por vitórias. Há potencial em nosso carro para chegar lá, mas temos que aprender a extrair esse potencial. Neste momento não somos os mais rápidos. Ferrari, talvez Red Bull, nós, McLaren... Não sei, mas não estamos à frente", disse o britânico.

"Neste momento, digamos que é um dos nossos pontos fracos. Embora outros também o tenham. Não é ótimo. Não sei o que mais a dizer. É uma chave agora. Espero que possamos descobrir para ver o real potencial desses carros. Na próxima semana espero que tenhamos mais ritmo. Há confiança de que podemos trabalhar contra qualquer problema, sim", completou.

A temporada da Fórmula 1 começa na próxima semana, com o GP do Bahrein.