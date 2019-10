Harmonia do Samba capricha na quebradeira em novo clipe; assista

Em clima de churrasco, com 'resenha' e 'muvuca' na beira da piscina, o novo clipe do Harmonia do Samba capricha na quebradeira. Lançado nesta sexta-feira (18) e desde já forte candidato a hit do Verão, o clipe colorido e dançante da música 'Churrasco' mostra uma confraternização descontraída entre amigos, regada a guaraná e suco de caju.

Lúdico, o clipe chama a atenção por não ser apelativo ao convocar todo mundo a ficar "agachadinho". Em meio à rapaziada, a mulherada aparece tomando sol, mas sem ter seu corpo exposto na tela. Enquanto isso, o líder do grupo, Xanddy, segura um copo de suco ao mesmo tempo em que "chama o Thiaguinho, Pericão e Mumu" para a 'resenha'.

A música 'Churrasco' foi a escolhida pela banda para marcar o lançamento do EP 'Churrasco & Harmonia', disponível desde o dia 11 de outubro. A sonoridade do projeto traz os elementos já característicos da banda, como a percussão e o pagode baiano. As letras fazem referência ao Verão e convidam os ouvintes a celebrar a amizade, os encontros e a paquera.

“Esse EP, obviamente, é mais um trabalho para a vida inteira do Harmonia, mas ele representa bastante essa estação. As músicas foram selecionadas, pensadas excepcionalmente para essa época, no Verão”, explica Xanddy.

O clipe é assinado pela produtora Macaco Gordo, que reuniu para o elenco do clipe Juliana Paiva (bailarina), Dam Fernandes, Leozito, Dum e toda a banda do Harmonia (Martins, Luciano, Durval, Kleiton, Márcio, Bimba, Alyson e Amarildo).

Letra

'Churrasco'

(Filipe Escandurras/Robbson Ribeiro)

Hoje vai rolar uma muvuca lá em casa

Eu já liguei pros meus amigos

Chamei a rapaziada

De tira gosto que vai rolar

CHURRASCO

Tem bolo e guaraná, suco de cajú

Chama o Thiaguinho, Pericão, Mumu

Pode correr que tá chegando a hora

Vai ter resenha e muita alegria

E quem não veio vai ficar de fora

Pra completar bota o som do Harmonia

Agachadinho Agachadinho, agacha Agacha

Todo mundo agacha Agacha, agacha

Agachadinho

Todo mundo agacha, agacha

Eu disse todo mundo agacha Agacha, agacha