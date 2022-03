Harmonia do Samba faz carnaval nos EUA e Xanddy promete: 'Vai ser feijoada mesmo, o negócio vai ser pesado'

Por bairrismo, descaração ou autoproteção, quando soteropolitanas e soteropolitanos ouvem falar em carnavais em outros locais, logo damos a carteirada: o que presta mesmo é aqui em Salvador. Vocalista do Harmonia do Samba, Xanddy quer desafiar a lógica com o Carnaval que vai produzir nos EUA junto a Claudia Leitte, Péricles, Saulo e Tomate entre os dias 19 e 27 de março.

Questionado se os shows, em cinco cidades estadunidenses distintas, serão no modelo pocket que já é tradicional do Harmonia por lá, o sério e equilibrado Xanddy cravou: 'Vai ser feijoada mesmo, o negócio vai ser pesado. O pocket vem depois. É Carnavalzão com shows em palco e trio. Nada de pocket é show completo das atrações', garantindo que vai levar a energia do carnaval daqui pras bandas de lá.

O evento começa no dia 19 de março em Orlando, na House Of Blues, casa de shows da Disney, com shows do Harmonia e participações de Saulo, Péricles e Anitta. No dia 20, o We Are Carnaval chega a Boston. A cidade receberá os shows completos do Harmonia, Saulo, Péricles e as participações de Claudia Leitte e Tomate.

Último carnaval do Harmonia do Samba foi justamente nos EUA (Foto: Nara Gentil/Arquivo CORREIO)



5 dias mais tarde e é a vez do público de Atlanta receber a turnê. A sequência continua no mesmo formato, porém, dessa vez, tendo além dos shows de Harmonia, Saulo, Péricles e a participação de Tomate, contará também com show completo de Claudia Leitte. No dia 26 de março, essa mesma programação se repete no Robert Treat Hotel, na cidade de Newark, em Nova Jersey.

Em conversa que fez pelo Instagram na noite da última terça (15), Xanddy comentou sobre a expectativa que vem percebendo nos EUA, onde mora com a esposa e filhos: "Tá um frisson só por aqui, típicos do que vivemos dias antes de o Carnaval baiano começar. Estamos tendo a chance de, pelo menos, vivermos esse momento aqui com We Are Carnaval, mas no que vem, se Deus quiser e permitir, vai ser uma Carnaval com saudade acumulada. O bicho vai pegar", disse.

A agenda não foi difícil de ajeitar. Quase toda a grade já mora na terra do Tio Sam, como explicou Xanddy. A única exceção foi Péricles, que tomou uma chamada do vocal do Harmonia e ajeitou a agenda para a turnê.

"Expectativa lá em cima, né? É pedir a Deus que nenhuma nova variante apareça e que possamos, de forma tranquila, responsável e segura, fazer o nosso trabalho, entreter pessoas e, junto com elas curtir um pouco também. Estamos confiantes", completou Xanddy.

Mesmo longe da terra natal, ele garante que é um momento de muita emoção e espera reencontrar a sensação de tocar num carnaval, que já não vive há dois anos. A última, foi justamente num projeto semelhante que fez nos próprios EUA, em 2020, após o carnaval de Salvador. Depois dali, só foi subir em trio para um show com Wesley Safadão, em Belém. E chegou a hora de mudar essa história - ainda que seja do lado de lá.

Confira a programação completa:

19 de março, Orlando

local: House Of Blues

Show: Harmonia

Participações: Saulo, Péricles e Anitta

20 de Março, Boston

Local: Ocean Side

Shows: Harmonia, Saulo, Péricles

Participações: Claudia Leitte e Tomate

25 de março, Atlanta

Local: Atlanta Coliseum

Shows: Harmonia, Saulo, Péricles e Claudia Leitte

Participação: Tomate

26 de março, Newark

Local: Robert Treat Hotel

Show: Harmonia, Saulo, Péricles e Claudia Leitte

Participação: Tomate

27 de março, Miami

Local: DAER Nightclub at The Guitar Hotel

Show: Harmonia, Saulo, Péricles e Claudia Leitte

Participação: Tomate