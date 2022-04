Harmonia do Samba faz show intimista na Área Verde do Othon

Xanddy e sua banda Harmonia do Samba comandam mais uma edição do projeto Samba em Harmonia na capital baiana, prometendo quatro horas de música boa. Dessa vez, o evento será realizado na Área Verde do Othon, em Ondina, com show de abertura da banda Samba do Lu, comandada por Luciano Castilho, e abertura dos portões programada para as 16h.

O público pode se preparar para se emocionar: o Harmonia planeja um show marcante, com repertório programado especialmente para a festa. De Djavan, Alceu Valença, passando por grandes clássicos do pagode jovem, além de, claro, sucessos da trajetória do Harmonia. Muitos não sabem, mas, para elém do samba de roda, o Harmonia bebeu na fonte grupos como Fundo de Quintal, Grupo Raça, Razão Brasileira, Só Preto Sem Preconceito, Katinguelê, Exalta Samba, SPC, Negritude Jr, Soweto. E, é claro que sucessos dessa galera estarão presente no set list do evento.

Para quem quer curtir o Samba em Harmonia, com ainda mais conforto, os empresários Ricardo e Rafael Cal, sócios da Oquei Entretenimento, oferecem ao público um espaço privilegiado na festa. O Camarote Oquei tem vista panorâmica para o palco, ambientação especifica e serviço de open bar de cerveja, refrigerante e água. Vendas no Pida, Balcão de Ingressos, Partik, Central do Carnaval, Sympla e Ticket Maker. Para o Camarote Oquei vendas através do whatsapp (71) 9990-7759.

SERVIÇO - Projeto Samba em Harmonia, com Harmonia do Samba | Domingo (3), a partir das 16h, na Área Verde do Othon | Ingresso: R$ 100 (arena), R$ 160 (área Vip) e R4 200 (camarote) | venda no Pida | Balcão de Ingressos | Partik | Central do Carnaval |Sympla | Ticket Maker - venda para o Camarote Oquei através do WhatsApp (71) 99990-7759 Será exigido o comprovante de vacinação atualizado para acessar ao evento.