Harmonia grava clipe na Capelinha de São Caetano; veja

O grupo Harmonia do Samba decidiu voltar às origens, no último sábado (1º), para investir na aposta do Carnaval 2019. A banda de pagode baiano gravou o clipe da música “Respeite” em comemoração aos 25 anos de carreira, na Capelinha de São Caetano - bairro de origem do Harmonia.

Segundo a assessoria da banda, o clipe será lançado ainda este ano. A gravação, que durou o dia inteiro, foi aberta ao público e contou com a presença dos moradores da região.

“Respeite” relata a história do grupo e faz referência a músicas antigas que marcaram a trajetória da banda, como também à Capelinha. O bairro representa o início do Harmonia. Foi lá onde o grupo se formou, fez os primeiros shows e conquistou os primeiros fãs.

*participante da 13ª turma do programa Correio de Futuro, com supervisão da repórter Amanda Palma