Harmonia recebe Ludmilla e Ferrugem em gravação de DVD no Wet'n Wild

O Harmonia do Samba anunciou que irá gravar um DVD na primeira edição d'A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2020. O evento acontece no dia 6 de janeiro, no Wet'n Wild, em Salvador. Esse será o primeiro registro audiovisual da banda dentro da festa, que chega à sua 18ª edição ano que vem. Como convidados especiais, Xanddy vai receber no palco as participações de Ludmilla, Tony Salles (Parangolé), Felipe Araújo, Jamily e Ferrugem, que também fará o show de abertura do evento.

O anúnicio da gravação e de outros detalhes do Verão do Harmonia do Samba foram dados nesta segunda-feira (9), durante encontro com jornalistas em uma churrascaria de Salvador. “A gente quer que funcione como uma “Melhor Segunda” tradicional, para que tenhamos esse registro da forma como a festa exatamente acontece. Nós percebemos que nunca havíamos feito um registro oficial do ensaio, que é um dos projetos mais importantes do Harmonia. Então, concluímos que chegou a hora de eternizá-lo com um DVD, explicou Xanddy.

Em 2020, o tradicional ensaio do Harmonia acontece ainda em outras três datas: 20 e 27 de janeiro, além de 10 de fevereiro. Os ingressos para a gravação do DVD estão à venda nas lojas do Pida, Salvador Tickets, Balcão de ingressos (nos principais Shoppings) e também através do site Sympla. No lote atual, Arena Torcida custa R$ 50 individual e R$ 90 casadinha. Para camarote Meu e Seu, o valor das entradas estão de R$ 90 individual e R$ 170 casadinha. Quem desejar curtir o Lounge Respeite, pagará o valor de R$ 130,00 no ingresso. Há ainda venda de passaporte para as 4 edições dos ensaios da temporada (06/01, 20/01, 27/01 e 10/02) nos valores de R$ 160 a pista e R$ 320 camarote. Os valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.





Outras novidades

O Ep Churrasco & Harmonia também foi pauta na coletiva. O trabalho apresenta músicas dançantes com a cara do verão. A sonoridade do projeto traz elementos já característicos da banda, como a percussão e o pagode baiano. O clipe da música Churrasco, carro chefe do trabalho, já ultrapassou a marca de mais de um milhão de visualizações no Youtube com pouco mais de um mês de lançamento.

O Carnaval também não ficou fora dos assuntos do encontro. Em mais um ano, O Harmonia vai levar para a rua o bloco Meu & Seu, durante o domingo e segunda-feira de folia. Chegando ao 17º ano de festa, a atração ocupa uma vaga privilegiada na ordem dos desfiles e tem concentração marcada para as 16h30.

Xanddy aproveitou a oportunidade para mais uma vez explicar o motivo da pausa no projeto Harmonia das Antigas. O show entrará em um hiato por tempo indeterminado para dar espaço à realização de novos projetos, a exemplo da festa “Oxente”. Mas antes, atendendo a uma série de pedidos, a edição de “Despedida” ainda vai passar por diversas cidades do país.

“Sabemos do carinho que o público tem pelo “das Antigas”, mas a festa Oxente também é fantástica. Quem tiver a oportunidade de assistir, vai notar um Harmonia diferente. É um projeto que nos permite ousar e passear bastante por um repertório diversificado. No primeiro momento, pode ser um choque para as pessoas que estão acostumadas a ver o Harmonia apenas tocando pagode. É um trabalho alternativo, que tem característica bastante nordestina, mas que passeia por ritmos musicais de todas as regiões do Brasil”, contou Xanddy, que já adiantou que a festa deve desembarcar em Salvador no mês de agosto de 2020.

Outro projeto já confirmado para 2020 é o Carna Bis, que acontece em Orlando, na Flórida. A festa estreou com sucesso em 2019 e promete repetir a dose em sua segunda edição. O bom resultado do evento rendeu o prêmio “FOCUS BRASIL AWARDS ORLANDO 2019”.