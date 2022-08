Harmonicista carioca Otavio Castro traz show inédito a Salvador

Pela primeira vez em Salvador, o harmonicista, multi-instrumentista e compositor Otavio Castro realiza na Varanda do Sesi o show de lançamento do seu quinto disco, Dale!. A apresentação acontece nesta quarta (24), às 22h, e as reservas podem ser feitas através do número 71/99686-9963. Natural do Rio de Janeiro, Otavio é um dos mais importantes harmonicistas do país, reconhecido internacionalmente e responsável pelo desenvolvimento de técnicas inovadoras sobretudo na harmônica diatônica, instrumento popularmente conhecido como a “gaita de blues”.

No palco, ele será acompanhado dos músicos Odílio Saminez (bateria), Rodrygo Besteti (guitarra), Fabio Cavallieri (baixo), além da participação especial de Julio Rêgo, harmonicista de Aracaju. Com direção artística de Zeca de Abreu, o show traz no repertório canções do álbum Dale! e composições que atravessaram sua discografia, além de clássicos da música instrumental jazzística nacional.

“Nesse show apresento as minhas composições que considero mais relevantes. Músicas dos álbuns Promessa, Bom Retiro, Natiumbi, Intensidade, e do disco mais recente, Dale!. É, na verdade, a parte mais importante da minha construção estética a partir dos estudos do cromatismo na harmônica diatônica”, conta Otavio.

Além da gaita de blues, a harmônica diatônica, Otavio leva ao show a harmônica baixo, instrumento diferente, grande e inusitado, cujo som peculiar ajuda a colorir o repertório original rico em ritmos, harmonias e muita improvisação. O artista define a apresentação como “um clima jazzístico brasileiro que revela uma inusitada montanha-russa de acordes encarada por instrumentos de sopro nada usuais”. Aproveitando a passagem por Salvador, além do show na Varanda do Sesi, Otavio realiza um intercâmbio com músicos baianos da Associação Jazz Na Avenida.

Serviço - Otavio Castro no show de lançamento do disco Dale!, nesta quarta (24), 22h, na Varanda do Sesi | Ingressos: R$ 40, com reservas pelo (71) 99686-9963