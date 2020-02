Harrison Ford num filme para toda a família

Mais uma adaptação da literatura para as telonas chega aos cinemas de todo país essa semana. O Chamado da Floresta baseia-se no livro homônimo do escritor americano Jack London, publicado em 1903. É também uma refilmagem de um clássico de 1953 e traz de volta às telonas o astro Harrison Ford, 77 anos, que já declarou que este é seu filme mais família.

A trama acompanha Buck, um cão grandalhão, desastrado e muito inteligente, que vivia muito bem na casa de uma família rica até ser sequestrado e vendido para puxadores de trenó. Buck é uma mistura da raça São Bernardo com Pastor de Shetland, que vai ter de enfrentar ainda a saída do calor da Califórnia para o frio extremo de Yukon, no Canadá, no período da Corrida do Ouro.

Com o tempo, Buck entra em contato com sua natureza primitiva, em uma jornada de autoconhecimento, e redescobre seus instintos

Mas nessa aventura, que o transformará no grande líder da sua matilha, ele não seguirá sozinho. E vai desenvolver uma relação de amizade com Jonh Thornton (Ford), que será fundamental para a sobrevivência de ambos.

A obra é dirigida por Chris Sanders, de Como Treinar o Seu Dragão (2010) e Os Croods (2013). Efeitos visuais de ponta e tecnologia de animação ajudam a tornar os personagens animais ainda mais realistas. "Foi melhor do que filmar com animais de versade, o que é sempre meio complicado", disse Harrison Ford.





SALAS E HORÀRIOS

O Chamado da Floresta (14), de Chris Sanders, com Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens. EUA | 2020. Drama/Aventura.

