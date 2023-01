Harry diz que foi um erro assistir cena de Meghan Markle em 'Suits'

Antes de namorar príncipe Harry, Meghan Markle trabalhou como atriz na série "Suits" de 2011 a 2018. Ela vivia a advogada Rachel Zane, cujo interesse amoroso era Mike Ross (Patrick J. Adams). Em algumas partes da história, os personagens tinham relações sexuais - e parece que o marido da artista se arrependeu de assistir tais cenas.



Pelo menos é o que Harry revela em trecho de sua nova biografia "Spare" (O Reserva, em tradução livre), divulgado pelo Page Six na quinta-feira, 5. "Cometi esse erro. Presenciei ela e seu colega de elenco se atacando em algum tipo de escritório ou sala de conferência. [...] Não precisava ver aquelas coisas", brincou ele.



Adams, inclusive, compareceu ao casamento de Harry e Meghan em 2018. Ele foi à cerimônia acompanhado da esposa, Troian Bellisario, com quem se casou em 2016.



No livro, Harry também escreve que William, príncipe de Gales se surpreendeu ao saber a identidade de sua namorada. Isso porque o irmão e a esposa, Kate Middleton, eram "telespectadores religiosos" da série.



"Todo esse tempo eu pensei que Willy e Kate não acolheriam Meg na família, mas agora eu tinha que me preocupar se eles queriam um autógrafo dela", explicou o príncipe.



"Spare" trata de outros assuntos da família, como a perda da virgindade de Harry, a briga entre irmãos e até da roupa nazista que o filho mais novo de princesa Diana usou em 2005. O livro é lançado no próximo dia 10.