Harry e Meghan escapam de acidente após serem perseguidos por paparazzi

Uma forte perseguição envolvendo o príncipe Harry, e sua esposa, Meghan Markle, junto com carros de paparazzi, acabou com "múltiplas colisões" e quase um acidente mais grave com casal.

Isso porque, nesta quarta-feira (17), o neto da rainha Elizabeth II, revelou que os dois voltavam de uma premiação em Nova York, quando foram perseguidos pelos fotógrafos por duas horas.

De acordo o G1, o porta-voz do casal informou que eles tentaram fugir do paparazzi, que estavam bem agressivos e tentaram tirar uma foto a qualquer custo dos dois. Meghan e Harry acabaram batendo em outros veículos.

"Esta perseguição implacável, que durou duas horas, resultou em últimas colisões envolvendo outros motoristas, pedestres e dois policias de Nova York", disse o porta-voz.

Ainda no veículo, a mãe de Meghan também estava no carro, mas ninguém sofreu nenhum ferimento. A polícia de Nova York não se pronunciou, nem o casal, que não faz mais parte das obrigações reais.

Vale lembrar que, em 1997, a mãe de Harry, a princesa Diana, morreu em um acidente em um túnel de Paris, na França, quando o motorista da princesa tentava fugir de paparazzi em motos.