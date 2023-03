Harry e Meghan são despejados pelo rei e ficam sem mansão no Reino Unido

Quem achou que a desavença entre o casal Harry e Meghan Markle com o reino da família britânica já tinha acabado após a morte de Elizabeth II, se enganou. Nesta quinta-feira (2), mais um capítulo da novela foi escrito.

Um porta-voz do príncipe Harry confirmou que o rei Charlles III enviou uma ordem de despejo para o casal sair da única residência dos duques no Reino Unido, o Frogmore Cottage. A mansão ficará com o irmão de Harry, Andrew, que vive na em uma propriedade em Windsor.

A informação foi confirmada pela BBC e o jornal "The Sun". Além disso, o Palácio de Buckingham teria enviado um "aviso de expulsão" ao casal, sem opção de nova residência próxima e, desde então, os dois têm feito declarações falando da família real.

Atualmente, Meghan e Harry moram na Califórnia, nos Estados Unidos, com os dois filhos do casal. A casa do Reino Unido passou por uma reforma após o casamento e o casal fez uma obra avaliada em mais de 2 milhões de euros, financiados com dinheiro público. O príncipe, após forte repercussão negativa, teve de devolver o valor completo.