Harry Potter: De Volta A Hogwarts ganha 1º teaser; sem J.K. Rowling

A plataforma de streaming HBO Max divulgou neste domingo (5) o primeiro teaser do especial de 20 anos da franquia Harry Potter: De Volta A Hogwarts, que reunirá grande parte do elenco dos filmes e já tem data de estreia para 1º de janeiro de 2022, como foi anunciado na CCXP.

Nomes como Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, responsáveis por dar vida ao trio principal, estarão presentes no especial, além de outros atores marcantes como Tom Felton, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes e Gary Oldman.

Veja o trailer:

O trailer mostra uma sequência de imagens que são familiares aos fãs da franquia, começando com uma pessoa segurando um exemplar do jornal fictício O Profeta Diário, com a manchete dizendo: "Hogwarts dá as boas-vindas aos ex-alunos".

Em seguida, os atores Robbie Coltrane, que interpretou Hagrid, e Matthew Lewis, que viveu Neville Longbottom, aparecem segurando convites, carimbados e endereçados assim como todas as correspondências relacionadas a Hogwarts. Depois, o ator Mark Williams, que deu vida a Arthur Weasley, pega o trem expresso de Hogwarts antes que outros sejam mostrados em direção à parada 9¾ na Estação Kings Cross.

Segundo uma fonte confirmou a revista People, a escritora da saga, J.K. Rowling, não fará nenhuma aparição no conteúdo do especial. No entanto, ela ainda será mostrada em filmagens de arquivo do começo ao fim. Em 2020, a escritora publicou um artigo sobre "pessoas que menstruam" que causou no Twitter. "'Pessoas que menstruam’. Tenho certeza que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude? Wumben? Wimpund? Woomud? (modificações propositais da palavra "Woman", inglês para mulher)", disse ela, que foi acusada de cometer transfobia

Críticos apontaram que as visões de Rowling igualavam feminilidade à menstruação, enquanto muitos homens transsexuais menstruam, e muitas mulheres, não. Rowling disse que seus comentários não tinham o objetivo de ofender a comunidade transsexual, apenas sublinhar que "o sexo é real e tem consequências vívidas".

"Respeito o direito de todas as pessoas transsexuais de viverem da maneira que seja autêntica e confortável para elas. Eu protestaria com vocês se vocês forem discriminados com base em serem trans", escreveu Rowling, no Twitter. "Ao mesmo tempo, minha vida foi moldada por ser mulher. Eu não acredito que seja odioso dizer isso."