Harry Potter ganha programa de TV com quiz para fãs em novembro

Você sabe diferenciar grifinórios de dementadores? Quem era o Príncipe Mestiço e o que você pode comprar na Olivaras? Fãs de Harry Potter podem testar seus conhecimentos sobre os livros e filmes em um novo programa televisivo de perguntas e respostas que será lançado pela WarnerMedia no final deste ano, como parte das comemorações do 20º aniversário do primeiro filme das aventuras do menino mago, Harry Potter e a Pedra Filosofal.

A WarnerMedia anunciou nesta quarta-feira (19) que as inscrições estão abertas para fãs que quiserem participar dos quatro desafios de uma hora. Os participantes serão selecionados por meio do site WizardingWorld. Além disso, o programa deve contar também com a participação especial de atores e atrizes dos filmes. Os especiais serão transmitidos nos canais HBO MAX, Cartoon Network e TBS.

O filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, dirigido por Chirs Columbus e lanlado em 2001, foi a primeira adaptação cinematográfica dos livros de grande vendagem de J.K. Rowling. Os oito filmes se tornaram uma das maiores franquias do cinema, arrecadando cerca de US$ 7,7 bilhões em bilheterias de todo o mundo.

Saiba mais sobre Harry Potter

A franquia de 8 filmes foi baseada nos livros da autora J. K. Rowling. O primeiro título, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, foi publicado pela primeira vez em junho de 1997 e ganhou sua adaptação para os cinemas em novembro de 2001, estrelando Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Em seguida, foram lançados mais 6 livros e 7 filmes, já que o último título, Harry Potter e as Relíquias da Morte, foi dividido em dois filmes diferentes. Tanto na literatura, quanto nos cinemas, a franquia bateu recordes de cópias vendidas e de bilheteria das telonas, conquistando milhões de fãs ao redor do mundo.

A saga conta a história de Harry, um garoto que tinha apenas 11 anos quando descobriu que era um bruxo – e não somente isso, ele era um dos bruxos mais famosos da comunidade mágica, já que sobreviveu à tentativa de assassinato do chamado Lorde das Trevas. Então, Harry embarca em uma série de aventuras ao lado de seus melhores amigos, Rony e Hermione, enquanto tenta salvar o mundo de Lord Voldemort.