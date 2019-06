Harry Potter ganha quebra-cabeça 3D inspirado em locais da saga

O universo de Harry Potter serviu de inspiração para a criação de uma nova série de quebra-cabeças. Só que com um detalhe: os modelos são 3D e reproduzem, com muitos detalhes, vários locais da saga.

Em oito versões, os modelos trazem cenários como o Castelo de Hogwarts, o Beco Diagonal, a Toca (casa da família Weasley) e a loja de varinhas Olivaras, além do Expresso de Hogwarts.

O quebra-cabeças inspirado no Castelo de Hogwarts...

(Foto: Divulgação)

...e a versão do Expresso de Hogwarts

(Foto: Divulgação)

Os brinquedos chegam no Brasil pela Galápagos Jogos, e já estão à venda no site oficial. Os preços partem de R$ 199,90 e vão até R$ 299,90.

O anúncio do lançamento da novidade, aliás, foi feito pela própria marca, com um vídeo publicado no YouTube. Assista: