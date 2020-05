Harry Potter: série completa 20 anos no Brasil e ganha edição especial

Parece que foi outro dia. Mas já são 20 anos desde que a editora Rocco lançou Harry Potter e a Pedra Filosofal no Brasil, um dos maiores acontecimentos editoriais dos anos 2000. Cada um dos sete livros da autora britânica JK Rowling - publicado no exterior pela primeira vez em 1997 - foi esperado com ansiedade por milhões de leitores pelo mundo, iniciando uma nova era para as publicações infantojuvenis.

“Harry Potter” é o terceiro livro mais vendido do mundo, traduzido para mais de 70 idiomas e 200 países . E o Brasil é o 7º maior mercado da saga, com mais de 5 milhões de cópias vendidas. Para marcar a data especial, a editora lançou na última quinta-feira (30) novas edições de capa dura dos sete títulos da série e um box especial para fãs e colecionadores, que custa R$ 449,90. As capas são assinadas por Brian Selznick, criador de A invenção de Hugo Cabret, e se complementam: ao unir os exemplares lado a lado, uma ilustração se forma com personagens e elementos da história.

O box também traz ilustrações dos brasões das casas de Hogwarts, além dos rostos de Harry no verso e de Voldemort no interior da caixa. A editora planeja outras ações até o final do ano, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, por enquanto o calendário está suspenso. Após o sucesso do bruxo –amplificado no cinema e em infinitas ações de marketing-, a literatura juvenil nunca mais foi a mesma.

A autora já contou várias vezes como foi rejeitada pelas editoras, que diziam ser um livro muito longo para o público destinado. “JK Rowling quebrou o paradigma de que jovem não lê e o mundo todo tem essa dívida com ela. Existe o antes e o depois de Harry Potter. Todos os dias nascem crianças e, mais cedo ou mais tarde, elas vão se deparar com a história mágica do bruxo e devorar os livros”, afirma o editor Paulo Rocco, que apostou na história quando o livro ainda só era conhecido na Ingleterra.

Entre os desafios da publicação no Brasil, estava a tradução, claro. Palavras que não existiam em português foram inventadas pela tradutora Lia Wyler e o processo originou um glossário com 2.145 nomes de feitiços, personagens, lugares, objetos e seres esquisitinhos e adoráveis. “Para diminuir dúvidas, a Rocco manteve contato estreito com a autora, por intermédio de seus agentes, que auxiliavam com atenção e precisão. O desafio da tradução e adaptação de nomes foi, de maneira geral, criar formas de contextualização e aproximação cultural. O esporte ‘quadribol’, por exemplo, foi associado ao futebol, nosso esporte mais popular”, relembra a editora dos livros de Harry Potter na Rocco, Mônica Figueiredo.

Esse vocabulário em Português foi base para legendar e dublar os filmes no Brasi. A adaptação cinematográfica da saga, que arrecadou uma bilheteria de mais de 9 bilhões de dólares, também contribuiu para o crescimento do número de leitores. A história continua a ser explorada pelo cinema e, em 2021, o terceiro filme da franquia “Animais Fantásticos e onde Habitam” será rodado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.





20 ANOS DE HARRY POTTER NO BRASIL

Edição comemorativa dos sete livros da saga

Onde encontrar: livrarias físicas e online de todo o Brasil

Harry Potter e a Pedra Filosofal (R$ 49,90)

Harry Potter e a Câmara Secreta (R$ 54,90)

Harry Potter e o Prisioneiro De Azkaban (R$ 64,90)

Harry Potter e o Cálice De Fogo (R$ 74,90)

Harry Potter e a Ordem Da Fênix (R$ 89,90)

Harry Potter e o Enigma Do Príncipe (R$ 69,90)

Harry Potter e as Relíquias Da Morte (R$ 79,90)

Box Harry Potter (R$ 449,90)