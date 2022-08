Harry Styles fala sobre sexualidade, atuação e ataques na internet: “Eu só queria cantar”

O cantor Harry Styles é capa da revista Rolling Stone das edições nos Estados Unidos e no Reino Unido nos meses de setembro e outubro. Na entrevista, o artista comentou sobre sua carreira desde quando foi descoberto no programa The X-Factor e também falou sobre o fato de que prefere se manter discreto quanto a sua vida pessoal.

“Nunca falei publicamente sobre minha vida longe do trabalho e descobri que isso me beneficiou positivamente. Sempre haverá uma versão de uma narrativa e acho que decidi que não iria perder tempo tentando corrigi-la ou redirecioná-la de alguma forma. Se alguém tirar uma foto sua com alguém, isso não significa que você está escolhendo ter um relacionamento público ou algo assim”, disse Harry.

O astro, que volta a estampar a capa do periódico desde a última vez em 2017, falou dos trabalhos recentes, como dois projetos que terão o lançamento ainda em 2022. Styles será protagonista do drama Não Se Preocupe, Querida, dirigido por Olivia Wilde e do romance do Amazon Prime Vídeo My Policeman baseado no livro de Bethan Roberts. Além disso, o cantor dará continuação a seu papel na pele de Eros, o irmão de Thanos, que apareceu na cena pós-créditos do filme Eternos, da Marvel Studios.

(reprodução) (reprodução)

Segundo a publicação, o cantor iniciou a terapia uma vez por semana como parte de uma rotina comum, mas o autoconhecimento o levou a descobrir lugares nele mesmo nunca antes descobertos. “Eu me comprometi a fazer isso uma vez por semana. Sinto que me exercito todos os dias e cuido do meu corpo, então por que não faria isso com minha mente? Muitas de suas emoções são tão estranhas antes de você começar a analisá-las adequadamente.” Styles continua sua reflexão dizendo que gosta de encarar suas emoções e tenta diariamente descobrir o que o faz senti-las.

Discursos de ódio na internet motivam o artista a não estar muito conectado às redes sociais. Harry continuou na sequência dizendo como se sentiu com as declarações irritadas de alguns fãs sobre suas escolhas em sua vida pessoal.

“Isso obviamente não me faz sentir bem! É uma sensação difícil. Eu só queria cantar. Eu não queria entrar nisso para machucar as pessoas assim“, desabafou o cantor.

Recentemente, o cantor lançou seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Harry's House, que conta com os sucessos As It Was e Late Night Talking. O músico passará pelo Brasil ainda em 2022 com sua nova turnê Love On Tour e se apresenta em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba em dezembro. Todos os ingressos se encontram esgotados.