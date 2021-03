Harry Styles fará show de abertura do Grammy 2021; veja lista de apresentações

O cantor britânico Harry Styles vai abrir a cerimônia de entrega do Grammy 2021, que acontece neste domingo (14), com transmissão ao vivo no Brasil, às 21h, no canal TNT. Estrela pop, Styles é indicado a três categorias: Performance solo pop, com Watermelon Sugar; Melhor disco de pop vocal, com Fine Line; e Melhor clipe, com Adore You.

Além de Harry, o Grammy terá outras 21 apresentações entre as premiações, com concorrentes deste ano e vencedores de edições passadas. Alguns dos shows serão ao vivo, e outros, gravados. entre eles estão Post Malone, Harry Styles, Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, Cardi B e BTS.

A noite terá apresentação do comediante Trevor Noah e a cerimônia tem duração prevista de 3 horas e meia.

Veja lista completa das apresentações:

Bad Bunny

Black Pumas

Cardi B

BTS

Brandi Carlile

DaBaby

Doja Cat

Billie Eilish

Mickey Guyton

Haim

Brittany Howard

Miranda Lambert

Lil Baby

Dua Lipa

Chris Martin

John Mayer

Megan Thee Stallion

Maren Morris

Post Malone

Roddy Ricch

Harry Styles

Taylor Swift

Quais os principais indicados do Grammy 2021?

Beyoncé lidera com nove indicações;

Taylor Swift, Roddy Ricch e Dua Lipa têm seis cada;

Brittany Howard conseguiu cinco indicações;

Billie Eilish, Megan Thee Stallion, DaBaby, Phoebe Bridgers, Justin Bieber, John Beasley e David Frost estão em quatro categorias cada;

Mulheres dominam os prêmios de revelação (Phoebe Bridgers, Noah Cyrus, Doja Cat e Megan Thee Stallion) e de rock (Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Brittany Howard, Grace Potter, Haim e Big Thief).