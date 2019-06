Havaiano John John Florence vence etapa de Margaret River

Líder do ranking, o havaiano John John Florence conquistou nesta terça-feira (4) o título de mais uma etapa do Circuito Mundial de Surfe, o seu segundo na temporada 2019, dessa vez em Margaret River, na Austrália, tendo, inclusive, superado o brasileiro Caio Ibelli nas semifinais do quarto evento do ano.



John John, que já havia sido campeão em Bells Beach nesta temporada, sustentou a liderança do ranking, agora com 27.415 pontos, seguido pelo norte-americano Kolohe Andino, com 21.675, e por Italo Ferreira, com 20.820. Filipe Toledo é o sexto colocado, com 17.195 pontos, enquanto Gabriel Medina ocupa o 12º lugar, com 12.150.



Nas semifinais em Margaret River, a disputa entre John John e Ibelli foi equilibrada e emocionante, sendo definida apenas nas últimas ondas. O havaiano conseguiu 14,60 pontos, com notas 7,17 e 7,43. Já o brasileiro somou 14,10, com 6,27 e 7,83, essa na sua tentativa final, quando precisava de 8,33 para avançar à decisão.



Depois, na disputa pelo título da etapa, John John se saiu ainda melhor, obtendo as notas 9,00 e 9,50, chegando ao somatório de 18,50 para derrotar Andino, que conseguiu 15,10. Assim, o havaiano deixa Margaret River com o título da etapa e firme na briga pelo seu terceiro título mundial - antes, foi campeão em 2016 e 2017.



EVENTO FEMININO

Na disputa feminina em Margaret River, a brasileira Tatiana Weston-Webb foi vice-campeã ao perder na final para a norte-americana Lakey Peterson por 13,33 a 10,40. A liderança da disputa entre as mulheres é da australiana Stephanie Gilmore, com 24.235 pontos. Já Tatiana ocupa o nono lugar, com 17.765.



A próxima etapa do Circuito Mundial será a do Rio de Janeiro, em Saquarema, sendo que o evento, o quinto dos 11 desta temporada, está previsto para começar em 20 de junho.