Hazard anuncia aposentadoria da seleção da Bélgica

Os fãs do futebol de Eden Hazard não o verão mais com a camisa da Bélgica. Capitão e um dos principais destaques da 'geração belga', ele anunciou a aposentadoria da seleção nesta quarta-feira (7).

"Uma página vira hoje... Obrigado pelo apoio inigualável. Obrigado por toda a felicidade compartilhada desde 2008. Decidi acabar com a minha carreira internacional. A sucessão está pronta. Vou sentir saudades de vocês...", escreveu Hazard e postagem feita no Instagram.

O Twitter oficial da seleção belga também fez um agradecimento ao atleta de 31 anos: "Tudo de melhor, capitão".

A Bélgica foi eliminada da Copa do Mundo do Catar na última quinta-feira (1º), na fase de grupos, após vencer Canadá, perder de Marrocos e empatar com a Croácia.

Eden Hazard defendeu a seleção belga 125 vezes, 104 delas como titular. Foram 79 triunfos, 21 empates, 25 derrotas e 33 gols marcados.