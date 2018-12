Hazard decide em vitória do Chelsea; Arsenal perde invencibilidade

Com gols marcados no primeiro tempo, o Chelsea venceu o Brighton por 2 a 1, fora de casa, neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, e se manteve dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Quarto colocado, o time de Londres chegou a 37 pontos e abriu três do Arsenal, que visitou o Southampton e perdeu por 3 a 2.



Eden Hazard foi o maior responsável pela vitória do Chelsea. Aos 16 minutos, o atacante invadiu a área pela esquerda e cruzou para Pedro, livre de marcação, concluir para as redes. O time visitante ampliou o placar aos 32, quando Willian interceptou um passe e lançou o belga, que chutou no contrapé do goleiro Mathew Ryan. A equipe da casa até descontou na etapa final, aos 20, mas o Brighton não conseguiu empatar.



Rival direto do Chelsea na tabela, o Arsenal amargou uma derrota mesmo depois de buscar a igualdade no placar duas vezes, as duas com Henrikh Mkhitaryan. O time treinado por Unaí Emery, quinto colocado na tabela, não perdia há 22 partidas, somadas todas as competições da temporada.



O Southampton, que começou a rodada do Campeonato Inglês na zona de rebaixamento, fez três gols de cabeça, duas vezes com Danny Ings e uma com Charlie Austin. Com 12 pontos ganhos, a equipe do sul da Inglaterra ganhou pela segunda vez no torneio e agora ocupa a 17ª colocação.



Pelo Campeonato Inglês, os quatro times vão voltar a campo no próximo sábado. O Chelsea vai jogar contra o Leicester, em casa, o Arsenal vai receber o Burnley, o Southampton vai visitar o Huddersfield, e o Brighton vai encarar Bournemouth, fora de casa