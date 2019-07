Hazard irá homenagear M. Jordan e Lebron em camisa no Real Madrid

Eden Hazard foi apresentado no Real Madrid há um mês, mais ainda não confirmou o número que deverá usar no time. Muito foi especulado que optaria pelo '7', mesmo usado por Cristiano Ronaldo e Raúl, além de Mariano Díaz na última temporada. Mas não é exatamente o plano do belga.

De acordo com a imprensa espanhola, Hazard irá homenagear duas lendas na NBA em sua camisa, escolhendo o '23'. Esse é o número que vestiu Michael Jordan nos tempos de Chigago Bulls e que utiliza Lebron James no Los Angeles Lakers.

No Real Madrid, o '23' não é novidade. Ao contrário: foi usado por David Beckham nos anos 2000.