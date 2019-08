Hazard sofre lesão e fica fora de estreia do Real Madrid

A estreia de Eden Hazard pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol terá de esperar. Nesta sexta-feira (16), o clube comunicou que o meia belga sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante um treinamento e está descartado do duelo com o Celta, em Vigo, neste sábado, pela primeira rodada do torneio nacional.

Ao comunicar a lesão e a indisponibilidade de Hazard, o Real Madrid não mencionou um período estimado para a recuperação do jogador, se limitando a dizer que a situação está "pendente de evolução".

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 16, 2019

Veículos da imprensa espanhola chegaram a noticiar que a lesão pode manter o meio-campista belga fora de ação por até um mês, o que o faria perder quatro partidas do seu novo clube logo no começo da temporada 2019/2020 - os outros são os duelos com Valladolid (1º de setembro), Levante (dia 14) e Sevilla no próximo dia 22.

Adquirido junto ao Chelsea, Hazard foi a principal aquisição do Real Madrid na atual janela de transferências, comprado por 100 milhões de euros aproximadamente R$ 440 milhões. Sem o belga, o técnico Zinedine Zidane poderá recorrer a James Rodríguez, Gareth Bale, ambos de volta aos planos do francês após não serem negociados, Vinicius Junior, Jovic e Lucas Vásquez.

Na véspera da estreia do Real, Zidane indicou uma importante mudança de planejamento no clube ao assegurar que o meia colombiano e o atacante galês, antes vistos como negociáveis, agora estão confirmados entre as suas opções para esta temporada europeia.

James retornou ao Real após atuar por dois anos pelo Bayern de Munique, cedido por empréstimo. O colombiano despertou o interesse de outros clubes, como o Atlético de Madrid, e não foi aproveitado nos amistosos da pré-temporada. Mas Zidane garante que poderá utilizá-lo já no confronto deste sábado.

"James está em forma e estou contente em tê-lo no elenco. Me conformo com o que tenho. Os jogadores que estão aqui é o que me interessa. Jogamos futebol, gostamos e temos sorte de praticar esse esporte", disse o francês.

Zidane também reconheceu que Bale esteve próximo de sair do Real Mas, com a permanência do galês, o treinador já projeta o aumento na concorrência pela titularidade. "Parecia que sairia e está aqui. Vou contar com ele, como com todos que estejam. Espero que todos queiram deixar as coisas difíceis para mim", afirmou.

Com uma decepcionante campanha, o Real foi o terceiro colocado da última edição do Espanhol, a 19 pontos do campeão Barcelona. O último título nacional do clube foi conquistado na temporada 2016/2017.

"Jogar bem e vencer é o que mais me interessa. Ganhar é a consequência de se sair bem no campo e competir. Nós vamos ganhar coisas jogando como um time. Eu prefiro jogar bem porque isso é importante aqui", concluiu Zidane.