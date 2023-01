HB20 se consolida como carro de passeio mais vendido

A Hyundai começou a atuar no Brasil como fabricante de veículos em 2012 e, desde 2021, lidera o mercado de carros de passeio com seu modelo pioneiro no país, o HB20. No ano passado, o hatch teve 96.255 unidades emplacadas no mercado nacional. Foram 9.800 carros a mais que em 2021, mas abaixo dos 122.320 licenciamentos obtidos em 2013, ano recorde para o modelo.

A atual geração do compacto, a segunda, estreou no terceiro trimestre de 2019 e despertou polêmicas em relação ao visual dos faróis e das lanternas traseiras. A atualização de estilo, promovida em julho do ano passado, corrigiu isso e deu mais fôlego ao HB20, que fechou 2022 na frente do Chevrolet Onix, seu principal concorrente.

Confira a avaliação em vídeo da versão Platinum Plus

No entanto, na Bahia, enquanto a marca coreana lidera entre os SUVs com o Creta, o HB20 não repete o desempenho da média brasileira. Enquanto o Onix somou 3.596 emplacamentos no estado em 2022, o representante da Hyundai teve 1.995 licenciamentos.

Pelo reflexo nacional, o HB20 tem possibilidades de crescer no estado. Entre os pontos positivos estão a exclusividade em relação à garantia, pois é o único da categoria com cinco anos de cobertura. Outro fator positivo é o pacote tecnológico oferecido para as versões mais completas.

A versão inicial do veículo custa R$ 79.790, pouco mais barata que o Peugeot 208 (R$ 79.990) e acima do Fiat Argo (78.590). O principal rival, o Onix, parte de R$ 82.490 e, o Volkswagen Polo, de R$ 83.990. No entanto, a configuração avaliada pelo CORREIO, a Platinum Plus, custa bem mais: R$ 117.090.

O acabamento interno utiliza bons materiais que são bem montados A central multimídia aceita pareamento sem fio com Apple CarPlay e Android Auto Esse Hyundai conta com seis airbags de série O quadro de instrumentos é digital nessa versão Há um carregador para smartphone por indução O alerta de ponto cego fica nos retrovisores

Essa opção é a mais completa entre as seis que a Hyundai oferece para seu hatchback compacto. A primeira diferença dela é o motor turbo (120 cv de potência), que é oferecido inicialmente na versão Comfort com transmissão manual, que custa R$ 96.490. Com câmbio automático essa mesma configuração já sobe R$ 5.600. Depois dela, vem a Platinum, tabelada por R$ 108.090.

Tecnologia à disposição

O HB20 Platinum Plus tem itens comuns em produtos de categorias superiores, como partida remota pela chave ou via aplicativo - que oferece outros comandos remotos. Entre os destaques de segurança, está o assistente de tráfego cruzado traseiro.

O carro tem um alerta de tráfego cruzado traseiro

Ou seja, mesmo com o carro desligado, se um ocupante abrir uma porta e o sistema detectar um veículo se aproximando, será sinalizado no painel. Também é emitido um alerta quando o motorista vai dar ré.

Ainda nessa linha há um detector de fadiga, farol alto adaptativo, alerta de ponto cego e um sistema de alerta de frenagem autônomo para carros, pedestres e ciclistas.

Ao volante do hatch

Bom de guiar, o HB20 tem assistência elétrica para a direção e o motor turbinado entrega bom desempenho graças aos 17,5 kgfm de torque disponíveis a partir de 1.500 giros. Porém, como é típico de propulsores de três cilindros, há vibração.

O bagageiro tem capacidade para 300 litros e, o tanque, 50 litros

Utilizando etanol, o consumo em Salvador foi de 8,5 km/l e em rodovias a média ficou em 10,5 km/l.

Dessa forma, se você não está disposto a pagar mais pelas tecnologias de auxílio à condução, a versão Comfort automática (R$ 102.090) é uma boa opção.