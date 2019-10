A HBO anunciou nesta terça-feira (29) que deu aval para a produção de uma série derivada de "Game of Thrones".

House of the Dragon é baseada no livro Fire and Blood de George RR Martin. A história se passa 300 anos antes da luta pelo Trono de Ferro.

"É um prazer anunciar hoje que estamos encomendando a série House of the Dragon para a HBO", anunciou Casey Bloys, presidente de programação do canal, no lançamento plataforma de streaming Max em Los Angeles.