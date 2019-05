HBO fará maratona de 'Game of Thrones' antes de exibir episódio final

A HBO fará uma maratona da oitava temporada de "Game of Thrones" antes da exibição do episódio final da série, no domingo (19). Os episódios começam a ser exibidos a partir das 14h30, com o inédito, derradeiro, indo ao ar às 22h, como tradicional.

No domingo seguinte, dia 26, o canal pago vai passar às 22h o documentário "Game of Thrones: A Última Vigília". Serão duas horas mostrando detalhes da produção e da filmagem da última temporada, além de depoimentos de atores e da equipe, que se despediram do mundo criado após oito temporadas de grande sucesso.

Os episódios da última temporada têm batido recordes de audiência, embora as reações tenham sido variadas. A percepção de que houve uma "correria" na reta final deixou muitos fãs decepcionados, o que levou alguns telespectadores a lançarem uma petição pedindo que a oitava temporada seja refeita. Já passam de 700 mil assinaturas no site Change.org.

A mudança da personagem Daenerys Targaryen é um dos pontos mais discutidos. "Tornar mau um dos dois principais heróis requer manobras corretas (...) para que os fãs possam aceitar", diz A. Ron Hubbard, um dos dois apresentadores do podcast "Game of Thrones The Podcast". "Não acho que eles fizeram o trabalho muito bem."

Outra questão que tem gerado tensão, a mudança inesperada de Jaime Lannister, que deixou "perplexa" Valerie Garver, professora de história medieval da Universidade de Northern Illinois.

"Há poucos episódios (6 contra 10 em cada uma das seis primeiras temporadas)", ressalta. "Parece que a trajetória de alguns personagens soa falsa, porque não lhes deram tempo suficiente. Parece (que os autores) estavam impacientes, que se apressaram".

Os autores, David Benioff e D. B. Weiss, não comentaram as críticas recebidas.

Antes do lançamento da 8ª temporada, eles explicaram à revista Entertainment Weekly que, para a exibição do último episódio no domingo, ficariam "longe da internet" e esperariam para saber "quando poderão sair com segurança".