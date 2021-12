HBO Max anuncia Romário, O Cara, série documental sobre o jogador 

A HBO Max anuncia a produção de Romário, O Cara, sobre um dos maiores jogadores e um dos personagens mais polêmicos da história do futebol brasileiro. Com seis episódios, a série documental guia o espectador pela jornada deste grande herói em busca do tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994 e apresenta ao público a maior série sobre um jogador de futebol já produzida até hoje, com gravações realizadas em nove países.

Mais do que futebol, a produção - que já está sendo gravada - vai focar no arco dramático humano de Romário durante esse período. Para isso, serão utilizadas entrevistas com personalidades do esporte que permeiam os episódios. Entre os entrevistados: Carlos Alberto Parreira, Bebeto, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Neymar, além de outras personalidades que marcaram a história do futebol, e Mônica Santoro, a ex-esposa de Romário.

Com muitas emoções e dramas, a história começa em 1992, quando o jogador entra em conflito com a comissão técnica da Seleção Brasileira, por não aceitar ficar na reserva, e fica relegado de convocações importantes seguintes. E segue até julho de 1994, indo desde o seu retorno épico à Seleção nas Eliminatórias, até o Olimpo com a conquista da Copa do Mundo e a eleição como melhor jogador do mundo.

A partir da trama principal, vários momentos, segredos, polêmicas e parcerias da carreira do artilheiro dos 1000 gols vão sendo reveladas. Além disso, a série vai mostrar imagens inéditas das passagens pelo PSV e Barcelona e, também, os bastidores de conflitos e dramas pessoais como o sequestro de seu pai, às vésperas do Mundial de 1994.

"Romário é um jogador reconhecido internacionalmente por suas habilidades e especificamente no Brasil é tido como o herói da Copa do Mundo de 1994, garantindo ao Brasil uma conquista inédita. A HBO Max é a casa dos conteúdos icônicos, então nada mais natural para nós do que contar a história desse personagem icônico e histórico para o esporte brasileiro e mundial", comenta Tomás Yankelevich, Chief Content Officer, GE, da WarnerMedia Latin America.

A produção pretende entregar ao espectador um aprofundamento em assuntos importantes sobre a vida de Romário em um nível de acesso que o jogador jamais consentiu. A série tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2022, exclusivamente na HBO Max. A direção é de Bruno Maia.