HBO Max divulga trailer e data de estreia da 4ª temporada de Westworld

A HBO Max divulgou nesta terça-feira (10) o teaser oficial e a data de estreia da quarta temporada de Westworld. Os novos episódios da produção chegam ao catálogo da plataforma de streaming no dia 26 de junho.

Sem mostrar nenhum diálogo, a prévia traz apenas um compilado de cenas – algumas delas violentas – com a canção Perfect Day, do cantor Lou Reed, como pano de fundo. Premiada com o Emmy, Westworld e se passa em um universo de ficção científica distópico. No parque tecnológico Westworld, robôs e humanos interagem entre si.

Veja:

A trama

Na primeira temporada, a história começa a ser contada no parque de diversões futurista do programa, com tema de Velho Oeste, sendo povoado por seres androides animatrônicos que são conhecidos como Anfitriões.

As temporadas seguintes se expandiram para além desse formato, com a terceira temporada ocorrendo inteiramente fora do parque, pois os Anfitriões alcançaram a consciência e se integraram em uma sociedade distópica dominada por uma inteligência artificial onisciente chamada Rehoboam.

Até o momento não foram revelados mais detalhes adicionais para a história, apenas se sabe que a atriz Evan Rachel Wood estará de volta à série no papel da personagem Dolores.

Westworld é estrelada por Jeffrey Wright, Thandie Newton, Aaron Paul, Jimmi Simpson, Ed Harris, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, e Rodrigo Santoro, enquanto Aurora Perrineau é a principal novidade da 4ª temporada.‎