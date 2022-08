HBO Max e Discovery+ de unirão em streaming

Pouco tempo depois da Warner anunciar o cancelamento do longa-metragem de Batgirl e a HBO Max retirar da plataforma alguns filmes originais, a Warner Bros. Discovery informou, via assessoria de imprensa, que pretende fundir os streamings HBO Max e Discovery+. Foi o que a empresa revelou durante um relatório a acionistas. De acordo com o informe compartilhado nesta quinta-feira (4), as plataformas devem se unir a partir de do meio de 2023.

Os dois streamings se unirão aos poucos em cada território, começando pela América do Norte, onde a fusão acontecerá entre junho e agosto do ano que vem. Entre setembro e novembro de 2023, a mudança começará a chegar a usuários da América Latina. Em 2024, será a vez da Europa e da Ásia receberam a "nova" plataforma. Depois disso, a Warner Bros. Discovery buscará alcançar outros territórios. Até lá, os catálogos de ambas devem passar por adaptações para melhor se encaixarem nas novas diretrizes da empresa.

Entre outras coisas, esse período de adaptação de conteúdo inclui a retirada de algumas produções, originais ou não, da HBO Max, que receberá, em contrapartida, programas da Magnolia Network, emissora da Discovery, e a chegada de alguns títulos da CNN, canal de notícias da Warner, à Discovery+.

A união das plataformas não é a primeira grande mudança promovida pela Warner Bros. Discovery desde a fusão das gigantes do entretenimento. Nos últimos meses, diversos dirigentes importantes da Warner deixaram cargos de chefia. A nova administração também tem revisto sua política de lançamentos, tendo cancelado o filme da Batgirl, por exemplo, cujas filmagens já haviam sido concluídas.