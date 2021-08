HBO Max estreia especial Gilberto Gil: Um Deus em seu Jardim

Estreia nesta terça (17), no catálogo da HBO Max e da HBO (às 22h), a produção inédita no Brasil Gilberto Gil: Um Deus em seu Jardim, show acústico gravado no jardim da casa da família Gil, em Araras, interior do Rio de Janeiro, em 2020.

Com cerca de duas horas de duração e mais de 20 canções, Gil revisita seus maiores clássicos, como Expresso 2222, Andar com Fé, Palco, Exotérico e Refazenda, ao lado de seus filhos Bem, José e Nara, e da neta Flor, numa exibição intimista e única, sem público, mas com toda a estrutura de um concerto ao vivo.

Este show com a participação da família Gil havia sido desenvolvido pelo artista para ser uma turnê mundial em 2020. Mas, a pandemia da covid-19 mudou os planos. Com a necessidade de distanciamento social e a impossibilidade de viajar o mundo, Gil e seu clã, que estiveram isolados juntos, realizam uma apresentação dirigida especialmente ao espectador, fortalecendo a relação íntima de Gil com o seu público.

Considerado um dos pais da música popular brasileira, Gilberto Gil foi Ministro da Cultura duas vezes (2003-2008). Ele gravou mais de cinquenta álbuns nos quais tece pontes musicais entre Brasil e África, a Bahia e a América negra, ampliando o campo sonoro ao combinar o pop negro dos Estados Unidos com o funk carioca, além de incorporar ritmos regionais do samba e do choro à modernidade da bossa nova.