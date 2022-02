HBO Max libera acesso a séries para não assinantes

O streaming HBO Max está liberando para não assinantes o acesso a algumas de suas produções. A cada mês, o serviço vai permitir acesso a parte de seu catálogo e, em fevereiro, estão disponíveis dois dos maiores sucessos da plataforma: Euphoria e Pacificador. É uma estratégia para conseguir novos assinantes, já que, assim, as pessoas que se interessarem pelos primeiros episódios tendem a contratar o serviço.

Para acessar os gratuitamente, entre no site da HBO Max, e role a tela para baixo até chegar à seção "Episódios grátis".

Euphoria acompanha um grupo de estudantes do ensino médio enquanto eles navegam no amor e nas amizades em um mundo de drogas, sexo, trauma e mídias sociais. A série é uma adaptação da série original israelense. Segundo informações da HBO, o primeiro episódio da segunda temporada bateu recordes de audiência.

A lista de produções com acesso gratuito será renovada periodicamente e também vai incluir filmes e documentários.

Também já podem ser acompanhadas as primeiras temporadas de sucessos como The White Lotus, Scenes From a Marriage, Hacks e Succession. Além deles, também será oferecido acesso aos episódios de estreia das segundas temporadas de Raised By Wolves, Superman e Lois e Onda Boa — apresentada por Ivete Sangalo, onde a cantora recebe Gloria Groove e outras estrelas da música brasileira.