He-Man ganha nova série na Netflix em julho e relançará brinquedos

Os saudosos fãs do herói He-Man, que febre nos desenhos animados dos anos 1980, podem respirar aliviados. A nova série Masters of the Universe: Revelation já tem data marcada para estrear na Netflix. No dia 23 de julho, a parte 1 da série com cinco episódios estará disponível na plataforma, retomando a história dos clássicos personagens exatamente do ponto onde parou.

Entre os dubladores da nova série, encontram-se estrelas como Lena Headey, a Cersei de Game of Thrones, e Sarah Michelle Gellar, sucesso em filmes como Scooby Doo e O Grito. Só para lembrar, a Netflix lançou no ano passado uma versão com diversidade LGBT para a heroína She-Ra, irmã de He-Man.

She-Ra é uma das animações mais assistidas da Netflix (divulgação)

Para celebrar o retorno da animação nostálgica, os bonecos de ação dos personagens, tão queridinhos pelos colecionadores, também serão relançados em nova roupagem pela Mattel. Ao todo, serão seis bonecos articulados com direito a um He-Man com espada e escudo, e o Gato Guerreiro com armadura e capacete.

A linha de produtos entra em pré-venda a partir da meia-noite do dia 15 de maio e estará disponível até o dia 22, enquanto durarem os estoques.