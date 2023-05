Head de ESG, Paloma Capanema tem presença confirmada no II Fórum ESG Salvador 

Paula Capanema será uma das palestrantes do II Fórum ESG Salvador (Foto: Dvulgação)

Paloma Capanema, Head de ESG, virá à Bahia no fim do mês para participar como palestrante do II Fórum ESG Salvador, evento realizado pelo Alô Alô Bahia e Jornal CORREIO nos dias 30 e 31, no Porto Salvador, no Comércio. O encontro reunirá especialistas, executivos e autoridades em debates sobre formas de tornar os setores privado, público e da sociedade civil mais engajados com os propósitos levantados pela sigla.

"Falar sobre ESG é ter em mente três pontos - investimento, esforço e impacto - tanto para o aspecto ambiental, social ou de governança. E é em cima dessa lógica que as empresas, independente do seu tamanho, precisam estruturar programas, projetos e iniciativas consistentes, perenes e que, principalmente, gerem valor compartilhado e agregado para o negócio e para a sociedade”, destaca a executiva.

“Além disso, é de extrema importância que o tema seja trabalhado e entendido de forma transversal nas empresas, como parte da cultura e como diferencial competitivo a ser discutido nos fóruns com o corpo diretivo das organizações", reforça Paloma, que nos últimos 5 anos especializou-se na área de sustentabilidade empresarial e gestão de ESG. Antes, atuou em indústrias líderes de capital intensivo e bens de consumo, nas quais trabalhou fortemente na gestão de stakeholders, relacionamento com imprensa e sociedade civil, reputação e gerenciamento de crises.

"Participar desse fórum é uma alegria e satisfação imensa. Ver o tema ESG ganhando cada vez mais força no Brasil e sendo disseminado em várias regiões do país é mais do que necessário para garantirmos o desenvolvimento sustentável e o papel e responsabilidades das empresas privadas e do setor público. E, fazer isso em uma região que abriga dezenas de organizações e com um potencial ambiental e social significativo, me faz acreditar ainda mais que estamos no caminho certo", destaca.

A palestrante é formada em Jornalismo e Relações Públicas pela PUC-Minas, pós-graduada em Marketing e Gestão de Pessoas pela Fundação Dom Cabral e com MBA em ESG de alto impacto pela BBI of Chicago.

