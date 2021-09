Medalha de ouro na Olimpiada de Tóquio, Hebert Conceição será homenageado com a Medalha Thomé de Souza na Câmara Municipal de Salvador (CMS). A proposta, de autoria do vereador Alberto Braga (Republicanos), foi aprovada por unanimidade na Casa. A data para a entrega da honraria ao boxeador baiano ainda será definida.

“Receber esta medalha me faz sentir ainda mais um cidadão soteropolitano. É uma honra imensa. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, em especial ao presidente, Geraldo Júnior, e a Alberto Braga”, comemorou Hebert, que participou, nesta quinta-feira (9), de uma audiência no Salão Nobre do Paço.

Para o vereador Alberto Braga, a homenagem é merecida. “Hebert nos deu muito orgulho e é um grande exemplo para os jovens que querem começar este esporte tão apaixonante que é o boxe”, disse. “Esporte é vida, educação e cidadania. Temos o maior orgulho em ter um campeão olímpico nesta Casa, o maior boxer do mundo na sua categoria”, completou.

“O esporte é um forte fator social e educacional. Motivo de grande orgulho para esta Casa receber um atleta desta terra que brilhou nos Jogos Olímpicos. Tenham certeza que essa Casa nunca faltará ao debate para o fomento ao movimento esportivo da cidade”, destacou o presidente da CMS, Geraldo Júnior (MDB).