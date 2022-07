Hebert Conceição tem nova data para estreia no boxe profissional

O pugilista Hebert Conceição já tem uma data para estrear no boxe profissional. O Baiano vai subir ao ringue no dia 26 de agosto, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. Para ter acesso ao local basta levar dois quilos de alimento não perecível.

O adversário será o paraense Francisco Neves, conhecido como Chicão. A estreia de Hebert no boxe profissional aconteceria no dia 18 de junho, em Dubai. Porém o adversário do baiano, o egípcio Abdelghani Saber se machucou antes da luta e o combate foi cancelado.

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em agosto do ano passado, Hebert Conceição não entra em ação desde a luta contra o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, que garantiu a medalha. Após a Olimpíada ele decidiu migrar para o esporte profissional e desde então está se preparando para o momento.