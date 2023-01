Helicóptero cai em zona rural do sul da Bahia; duas pessoas ficam feridas

Um helicóptero caiu na zona rural de Itacaré, no sul da Bahia, no último domingo (22). Duas pessoas estavam na aeronave, mas não ficaram feridas.

A equipe da Delegacia Territorial de Itacaré, em conjunto com policiais militares, esteve no local do acidente apenas nesta terça-feira (24), devido a dificuldade de acesso.

Segundo informações da TV Santa Cruz, o helicóptero teria saído de Itabuna com destino a Maraú, ambos municípios da região sul.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) ficará a cargo da investigação.