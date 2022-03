Helicóptero com governador do Amapá e Davi Alcolumbre faz pouso forçado

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), e o senador Davi Alcolumbre ( UB-AP) estavam em helicóptero que precisou fazer um pouso forçado nesse domingo (27) devido à chuva intensa na região.

O aparelho decolou da cidade de Laranjal do Jari, a 268 quilômetros de Macapá, que era o destino dos políticos, por volta das 15h, e as torres de comunicação perderam o contato com a aeronave por cerca de quatro horas.

De acordo com a assessoria de imprensa de Alcolumbre, o helicóptero pousou na comunidade de Sororoca, onde não havia sinal para comunicação.

Ainda na noite de ontem, o senador e o governador foram encontrados bem e, já em Macapá, gravaram um vídeo no qual agradeceram a preocupação de todos diante do ocorrido e disseram que tudo não passou de “um susto”.