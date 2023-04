Hélio dos Anjos elege Ponte Preta entre os melhores da Série B

Apesar de comemorar o título da Série A2 do Campeonato Paulista, o técnico Hélio dos Anjos alertou que a Ponte Preta precisa se concentrar rapidamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Ciente de que o time precisa de reforços, o comandante pediu uma divisão de responsabilidades, pois a exigência da torcida aumentará após a conquista estadual.



"A nossa torcida gostou de ganhar e vai exigir. Eu quero essa exigência. A responsabilidade do treinador é fazer o time jogar e a da direção é viabilizar situações. Já combinamos de fazer uma festa, mas a partir de terça-feira esse título tem que ser esquecido e vamos fortalecer o plantel para a Série B", projetou



O treinador revelou que o setor ofensivo é a prioridade, principalmente na busca por jogadores que joguem pelas beiradas. Ele pediu para a Ponte elevar as propostas. "O setor ofensivo, principalmente as beiradas, é a prioridade. Temos Pablo Dyego e Pira, mais ninguém. Eu pedi um jogador de beirada, mas ele pediu R$ 75 mil e não conversaram mais. São os mais valorizados. Vamos fazer alguma contratação arriscando, faz parte, mas para jogador decisivo as propostas precisam aumentar", explicou.



Ao projetar a Série B, Hélio dos Anjos vê bastante equilíbrio, mas avaliou que a Ponte tem o segundo melhor rendimento entre os times, atrás apenas do Sport. "Nós temos direito de sonhar. Vai começar tudo do zero. Eu com essa torcida aqui, vai ser difícil ganhar da gente em casa. A competição vai ser muito equilibrada. Hoje, só o Sport tem melhor rendimento do que a Ponte Preta. Somos o segundo", analisou.



A Série B começa na próxima sexta-feira. A Ponte estreará no domingo, às 18h, quando vai visitar o Vitória, no Barradão, em Salvador. A estreia em casa, no Moisés Lucarelli, será na rodada seguinte, no dia 21, às 21h30, diante do Criciúma.