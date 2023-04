Hélio dos Anjos faz alerta após derrota da Ponte para o Vitória

Depois do título da Série A2, a Ponte Preta estreou no Campeonato Brasileiro da Série B cheio de expectativa, mas voltou de Salvador com uma derrota por 3 a 0 para o Vitória. Neste começo de semana, o técnico Hélio dos Anjos não escondeu a insatisfação pelo resultado e pediu atenção ao time campineiro daqui para frente.



"Não tem essa história de dia ruim, que está vindo de título. Futebol é dinâmico. O campeonato está começando, mas daqui a pouco foram 10, 15 rodadas e as coisas não aconteceram do jeito que a gente quer. É fazer reflexões para buscar o resultado no próximo jogo, mesmo sem a nossa torcida, mas acima de tudo tentando impor nosso jogo", disse o treinador.



Agora, a Ponte Preta irá buscar a reabilitação na próxima sexta-feira quando estreia em casa e recebe o Criciúma, no Estádio Moisés Lucarelli, às 21h30. O duelo será de portões fechados por conta de uma punição sofrida pelo time campineiro em uma confusão na partida contra o Vasco em 2022.



Quem entrou no decorrer da partida contra o Vitória e não tem presença garantida no próximo jogo é o meia-atacante Gui Pira. Apesar de ser um jogador bastante usado por Hélio dos Anjos, ele recebeu uma proposta do Pouso Alegre-MG para a disputa da Série C e tem futuro indefinido. O martelo será batido ainda nesta semana.