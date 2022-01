Héloa anuncia novo álbum com o single “A vida é”, produzido por Carlinhos Brown

Celebrar a vida, a existência humana e da natureza e emanar gratidão. É com esse mote que a artista afro-indígena Héloa, estreia seu single “A vida é”, uma canção que flerta com a linguagem pop. A faixa tem a produção musical assinada por Carlinhos Brown e Yuri Queiroga e chega hoje nas plataformas de música, via selo Candyall Music. Um videoclipe também acompanha esse lançamento.

Héloa sempre reverenciou os ritmos de matriz africana nos seus trabalhos e em “A Vida é” não foi diferente. A sergipana, que vem experimentando uma linguagem mais tropical, traz neste single o ijexá e o axé dos anos 90. A faixa conta com arranjos de cellos, beats eletrônicos e baterias somadas às percussões de Brown, reverberando um som dançante, pulsante e solar.

A relação entre Brown e Heloá começou em junho de 2021, quando ele a convidou para integrar o selo Candial Music. A partir deste convite, Brown também passa a assinar a produção do seu terceiro álbum, yIDé, que tem previsão de lançamento para abril de 2022.

Junto com a presença e apadrinhamento de Brown, novos conteúdos estão sendo projetados para a cantora, que a partir desse encontro, abre narrativas para desaguar para novas oportunidades sonoras, trazendo a continuidade do que ela é, uma artista afroindígena que traz a cultura originária e diaspórica neste trabalho musical como sua força e que representa a sua história. Afinal, de acordo com a artista, "O futuro é ancestral".

A composição lançada propõe celebrar a vida a partir de uma ótica de descomplicação, é fruto de uma parceria com Yuri Queiroga e surgiu durante o auge da pandemia, enquanto estavam reclusos próximo ao mar.

"Esse é um trabalho com cara de verão, que celebra a vida. Fala sobre se entregar, sobre leveza e como encarar a vida de maneira descomplicada, na simplicidade de estar à beira do mar", explica Héloa.

Por sua vez, o clipe foi gravado no estado de Sergipe, dirigido por Dominique Mangueira e pela própria Heloá. A ideia da produção é trazer memórias da infância e do litoral do Brasil.

"Esse clipe traz a doçura presente nas memórias da infância, de quem viveu uma vida no litoral brasileiro, que é o meu caso. O mar caminha comigo em todo meu trabalho estético e visual, é um grande elemento de inspiração para as minhas canções", destacou Héloa.

O single se apresenta como o cartão de visita do yIDé, novo álbum da sergipana que será lançado ainda no primeiro semestre de 2022 e que aponta para os novos rumos artísticos da cantora.