Heloísa Périssé deixa quadro de funcionários fixos da Globo após 25 anos

A atriz Heloísa Périssé está fora do quadro de funcionários fixos da Globo. A artista, que ficou na emissora durante 25 anos, não teve o contrato renovado e será chamada para trabalhar apenas por acordo por obra.

Atualmente Heloísa está disputando o Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Antes de ser dispensada da Globo, a artista esteve na série Cine Holliúdy como Maria do Socorro.

Em resposta à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Heloísa comenta sobre a saída: "Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos".

No currículo, Périssé já passou por diversas novelas, séries, e projetos da emissora, como Antares (1994), Cama de Gato (2009), Cordel Encantado (2011), Dercy de Verdade (2012), Segunda Dama (2014), Boogie Oogie (2014), A Lei do Amor (2016), Novo Mundo (2017) e Pais de Primeira (2018).