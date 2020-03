Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros estrelam espetáculo Loloucas

Depois de três temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e de ficar por três meses em cartaz em São Paulo, Loloucas retorna aos palcos começando a turnê por Salvador. Estrelada por Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros, a peça fica em cartaz no Teatro Jorge Amado entre os dias 13 e 15 de março (sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 19). Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no Ingresso Rápido.



Resultado das reflexões da atriz, autora e roteirista Heloísa Périssé sobre a entrada na casa dos 50 anos, a peça também exalta a amizade com a parceira de longa data Maria Clara Gueiros, sua companheira de cena, e Otávio Muller, diretor da montagem. As atrizes dão vida a duas idosas para falar, com humor, sobre a inexorável passagem do tempo e os laços que as unem.

No espetáculo, as senhoras, assíduas frequentadoras de teatro, chegam atrasadas a uma peça e, ao tentarem ir embora, se dão conta que estão no palco, onde, a partir daquele ponto de vista inédito, acabam se abrindo sobre suas histórias de vida e virando protagonistas de seu próprio espetáculo.



“Quando cheguei aos 50 anos, pensei: não vou ter mais 50 pela frente. Então, quero canalizar essa energia de uma forma sábia”, resume Heloísa, sobre seu momento de vida. “Pensei inicialmente em fazer um monólogo, mas ao dar vida à interlocutora da minha personagem pude trazer para este projeto uma amiga muito querida, com quem trabalho há uns 30 anos”, explica Heloísa sobre a parceira de cena, Maria Clara Gueiros.





SERVIÇO

Loloucas, com Heloisa Périssé, Maria Clara Gueiros

QUANDO: 13, 14 e 15 de março (sexta e sábado, 21h, e domingo, às 19h)

ONDE: Teatro Jorge Amado (Pituba)

QUANTO: R$ 90 | R$ 45

VENDAS:Bilheteria do Teatro e Ingresso Rápido

Classificação etária: 12 anos

Duração: 70 minutos