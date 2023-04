Hemoba promove campanha para atender demanda durante a Micareta de Feira

O Hemoba irá promover a campanha Micareta Solidária, até 19 de abril, para aumentar a captação de doadores de sangue no período que antecede a Micareta de Feira de Santana. O objetivo é manter o abastecimento dos estoques e garantir a assistência à população.

Até o momento foram recebidos 310 candidatos à doação e coletadas 215 bolsas. A unidade de coleta e transfusão (UCT) não funcionará durante a Micareta, pois está localizada na Avenida Presidente Dutra, onde acontecerá a folia de 20 a 23 de abril. Na avenida, serão montados palcos para as apresentações, praça de alimentação e camarotes dos veículos de comunicação

A campanha da Hemoba busca conscientizar e mobilizar candidatos à doação para atender a demanda dos hospitais por bolsas de sangue em procedimentos médicos, principalmente, em períodos de festas. De acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doe regularmente. A maioria das doações no Brasil ocorre de forma espontânea, assim é necessário que haja cada vez mais doadores compromissados e solidários para manter os estoques nos hemocentros no nível desejado.

A unidade tem realizado também ações de captação para aumentar as doações de sangue através de organização de grupos (empresas, igrejas, ONGs, universidades, faculdades e escolas) e busca ativa de doadores. “Salientamos que no nosso plano de contingência incorporamos mais duas unidades para atender qualquer situação emergencial, como a unidade de Santo Antônio de Jesus, que fica mais próxima de Feira de Santana, e o Hemocentro Coordenador, em Salvador. As pessoas que já são doadoras, mas que ainda não foram neste ano, e também aquelas que nunca doaram, compareçam em nossa unidade e façam a sua doação”, convida Iara Matos, coordenadora da Hemorrede.

Unidade de Feira de Santana

A UCT de Feira de Santana possui capacidade de atendimento para até 120 candidatos por dia e 1.200 bolsas de sangue por mês, considerando a capacidade de coleta de 60 bolsas diárias. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, biomédicos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, técnicos em análises clínicas e auxiliares de enfermagem. Presta também os serviços de expedição e compatibilidade de bolsas, com atendimento diário e ininterrupto durante 24 horas por dia. A unidade é destinada ao atendimento hemoterápico dos habitantes de Feira de Santana e dos 28 municípios da Região de Saúde, que abrange um total de 1.184.358 habitantes.

Critérios para doação de sangue

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. É necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.